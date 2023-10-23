محافظ قنا: انتهاء أزمات انقطاع المياه المتكررة في العاصمة

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمشروع خط طرد الصرف الصحي الاحتياطي لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، لتكون بديلا في حال حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي القائم حاليا، ما يساهم في انتهاء أزمة انقطاع المياه المتكررة.

خطر طراد طوله 6 كيلومترات بقنا

وأوضح محافظ قنا، أن خط الطرد الاحتياطي تم تنفيذه بطول 6 كيلومترات تقريبا، وقُطر 900 ملم، ويبدأ من محطة رفع الحصواية حتى محطة المعالجة الرئيسية بالصالحية بتكلفة مالية 125 مليون جنيه، باستخدام مواسير البولي إيثيلين المضغوط، والتي تتميز بالعمر الافتراضي الطويل وسرعة التركيب، كما أنها لا تحتاج إلى وصلات ومقاومة عالية للتآكل نتيجة المواد الكيميائية، ولا تتعرض للصدأ، فضلا عن أن الجدار الداخلي لا يتعرض إلى الترسّبات، مشيدا بالجهود التي بذلتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لإنهاء المشروع في وقت قياسي.

إنهاء مشكلة انقطاع مياه الشرب في قنا

فيما قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إنه تم توفير 75 مليون جنيه لصيانة الخط القديم بتغير حوالي 1 كيلومتر مواسير لمنع قطع المياه في حالة إصلاح أي خط منهما «الأساسي والبديل»، مؤكدا حرص محافظ قنا على وضع حلول عملية للمشكلات التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات في قطاعات المرافق المختلفة، لا سيما قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

يذكر أن محافظة قنا قامت بإدراج تنفيذ مشروع خط طرد صرف صحي احتياطي لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية ضمن خطة مشروعات المحافظة ذات الأولوية، عقب الأزمة التي تعرضت لها مدينة قنا بسب الكسر الذي حدث بخط الطرد الرئيسي القائم حاليا، والذي تم تنفيذه منذ عام 1986، ومن ثم عدم تكرار المشكلة في حال حدوث كسر آخر بخط الطرد القائم.