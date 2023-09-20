قطع مياه الشرب عن مناطق شرق السكة الحديد في قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا قطع مياه الشرب عن مناطق شرق السكة الحديد، لاستكمال أعمال غسيل وتطهير مروقات محطة مياه الصالحية بقنا المغذية لشرق السكة.

قطع مياه الشرب عن مناطق شرق السكة الحديد

وأكدت الشركة في بيانها:«تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أنه نظرا إلى إجراء لاستكمال أعمال غسيل وتطهير مروقات محطة مياه الصالحية بقنا المغذية لشرق السكة الحديد بمدينة قنا، وذلك ضمن الخطة الدورية التي تقوم بها الشركة لضمان جودة ونقاء المياه المنتجة».

موعد عودة مياه الشرب بمدينة قنا

وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا يترتب على ذلك «قطع مياه الشرب عن مناطق شرق السكة الحديد بمدينة قنا من العاشرة مساء اليوم 20/ 9 حتى السابعة صباح غدا الخميس 21/ 9/ 2023، وعقبها تعود مياه الشرب تدريجيا».

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة العمل المذكورة.