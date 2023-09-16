تركيب 810 وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في قنا

واصلت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة لغير القادرين تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

توفير الرعاية للأسر الأكثر احتياجا بقنا

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا والتي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

تركيب وصلات مياه

ومن جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18 شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقية، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأوضح «شعبان»، أنه منذ إطلاق الجمعية لتركيب وصلات المياه ساهمت في تركيب عدد 810 وصلات مياه في محافظة قنا، مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي على الأعمال والجهود التي تتم، مشيرا إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.

وأشاد شعبان بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بقنا تحت قيادة حسن عثمان لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة، خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.