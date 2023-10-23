قوات الاحتلال الإسرائيلي: 308 قتلى من الجنود و222 أسيرا في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قتل 308 جنود، وأسر 222 شخصا في غزة.

قصف إسرائيلي مستمر

وتواصل إسرائيل منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع في قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.