رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحة الفلسطينية»: 400 شهيد جراء غارات جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية

كتب:

يارا أشرف
05:10 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 400 مواطن في غارات جيش الاحتلال خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت، أن الوضع الطبي في قطاع غزة في أسوأ أحواله فالمستشفيات تعاني من نقص الوقود والعديد من المرضى يواجهون خطر الموت بسبب ذلك، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الأخبارية».

وتواصل إسرائيل منذ بدء الليلة، عنفها وهجماتها في عدة مواقع في قطاع غزة بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

اقرأ المزيد:

إسرائيل توسع خطة الإخلاء مع تصاعد الاشتباكات على حدود لبنان

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا على الشعب الفلسطيني

خبير سياسات دولية: أصوات عاقلة في أمريكا تحذر من انسياق «بايدن» وراء إسرائيل

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعلن رفضها تصورات إسرائيل حول التهجير

وزير الثقافة الأسبق يوضح سبب عدم التزام إسرائيل بالشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية
بقلم يارا أشرف