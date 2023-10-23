«الصحة الفلسطينية»: 400 شهيد جراء غارات جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 400 مواطن في غارات جيش الاحتلال خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت، أن الوضع الطبي في قطاع غزة في أسوأ أحواله فالمستشفيات تعاني من نقص الوقود والعديد من المرضى يواجهون خطر الموت بسبب ذلك، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الأخبارية».

وتواصل إسرائيل منذ بدء الليلة، عنفها وهجماتها في عدة مواقع في قطاع غزة بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.