رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دخول دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

كتب:

هانى حسن
12:01 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، عن دخول دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

 

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنات مساعدات إنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة

الدفعة الثانية من قوافل المساعدات إلى قطاع غزة تعبر معبر رفح

التحالف الوطني: لدينا 150 تريلا عند معبر رفح تنتظر التحرك نحو قطاع غزة

مراسل «الحياة» من أمام معبر رفح: فرحة عارمة مع بدء دخول المساعدات إلى غزة
بقلم هانى حسن