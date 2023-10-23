دخول دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح كتب: هانى حسن 12:01 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023 معبر رفح أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، عن دخول دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنات مساعدات إنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة الدفعة الثانية من قوافل المساعدات إلى قطاع غزة تعبر معبر رفح التحالف الوطني: لدينا 150 تريلا عند معبر رفح تنتظر التحرك نحو قطاع غزة مراسل «الحياة» من أمام معبر رفح: فرحة عارمة مع بدء دخول المساعدات إلى غزة معبر رفح إسرائيل جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة مستشفى القدس القاهرة الأخبارية بقلم هانى حسن