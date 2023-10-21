مراسل «الحياة» من أمام معبر رفح: فرحة عارمة مع بدء دخول المساعدات إلى غزة

استعرض عبد الرحمن الدروي، مراسل الحياة اليوم، أبرز المشاهد من أمام معبر رفح، وسط فرحة وحماس المتطوعين الموجودين أمام معبر رفح، بعد دخول المساعدات أخيرا إلى غزة.

وأوضح مراسل الحياة اليوم، أن الجميع كان يرفع شعار «الله أكبر» وينادون «فلسطين»، مؤكدا أن الشكر موصول للقيادة السياسية على جهود دعم غزة، وعبور الشاحنات من معبر رفح.

وأوضح أن هناك 20 شاحنة عبر معبر رفح متجهة لأهالي غزة، 18 منها تابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، وشاحنتين تابعين للتحالف المصري للعمل الأهلي التنموي في غضون 60 دقيقة.

لحظة حماسية وتاريخية

ولفت مراسل الحياة اليوم، إلى فرحة سائقي الشاحنات بعد بدء فتح المعبر ودخول المساعدات لأهل غزة.