التحالف الوطني: لدينا 150 تريلا عند معبر رفح تنتظر التحرك نحو قطاع غزة

كشفت عهود وافي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، تفاصيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، موضحة أن هناك 20 شاحنة عبرت فور فتح المعبر.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتواجدين رفضوا المغادرة مع تأخر فتح المعبر وقالوا لازم نقعد لما نوصل الأمانة.

مستلزمات طبية وأدوية

وأضافت عهود وافي: «كنا بكينا من الفرحة حينما دخلت الشاحنات التي تحمل مستلزمات طبية وأدوية من معبر رفح».

واختتمت أن هناك 150 تريلا تابعة للتحالف منتظرة عند معبر رفح للتحرك نحو قطاع غزة، لافتة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي سيظل القوة الإنسانية الناعمة.