«معاش بكرة بالدولار».. 10 معلومات عن مبادرة «الهجرة» للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري، إطلاق وثيقة «معاش بكرة بالدولار» وهي الأولى من نوعها، التي تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، بتوفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

تفاصيل وثيقة «معاش بكرة بالدولار»

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» 10 معلومات عن مبادرة وزارة الهجرة للمصريين في الخارج «معاش بكرة بالدولار»:

1- الدولة أطلقت الوثيقة قبل أشهر وذلك لتلبية مطالب أبنائها من المصريين بالخارج، ولتحقيق مصالحهم في وطنهم، لأنهم يدعمون الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية.

2- وثيقة «معاش بكرة بالدولار»، تستهدف المصريين بالخارج، لإتاحة معاش بالدولار لأول مرة.

3- «معاش بكرة بالدولار» من المبادرات الوطنية التي استهدفت تحفيز المصريين بالخارج لفتح حسابات دولارية بالبنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع.

4- تم التنسيق لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

الترويج لفرص الاستثمار الجيدة

5- تتيح المبادرة الترويج لفرص الاستثمار الجيدة، ولضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر.

6- إتاحة منتج تأميني بالدولار للمصريين بالخارج، نتيجة لتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية.

7- تم إطلاق أول منتج تأميني بالدولار للمصريين بالخارج، منذ أشهر من خلال وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان"معاش بكرة بالدولار"، بجانب تشجيع الشمول المالي، وإشراك المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية، ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري.

الحصول على وثيقتين بحد أقصى

8- يمكن للعميل الحصول على وثيقتين بحد أقصى، والقسط الأدنى 500 دولار أمريكي، ويمكن زيادة المدفوع بطرق مختلفة، من خلال تطبيق الهاتف أو موقع الشركة، وبحد اقصى الوثيقة الواحدة خلال العام 10 آلاف دولار.

شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار من عمر 18 سنة حتي 59

9- يمكن شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، والحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، كما يمكن الاشتراك في وثيقتين اثنتين للشخص الواحد بحد أقصى، بينما الحد الأدنى 500 دولار، ويمكن زيادة المدفوع الوثيقة بشكل يومي، لتصل إلى 10 آلاف دولار بحد أقصى، خلال العام.

10- يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما.