تعرف على خطوات شراء وثيقة «معاش بكرة» بالدولار

يبحث عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج عن طرق شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار، والتي تمّ الإعلان عنها اليوم، إذ قال أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إنَّ دفع الأقساط الخاص بوثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين في الخارج، يتم عن طريق بطاقة ائتمان أو خصم صادرة من بنك خارج مصر.

طرق شراء الوثيقة

وأضاف رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إنَّ شراء الوثيقة يتمّ عن طريق الموبايل فون ويتمّ إرسالها على الإيميل الخاص بالعميل، وخلال الكول سنتر الخاص بشركة مصر لتأمينات الحياة، يمكن للعميل خارج مصر التواصل للحصول على أي مساعدة في شراء الوثيقة، وحل أي مشكلة تواجه العملاء، مشيرًا إلى أنَّه ليس هناك أقساط دورية للوثيقة، ولكن كل قسط يتمّ دفعه يعتبر وثيقة مستقلة.

قيمة الوثيقة تبدأ من 500 جنيه

وتابع «عبدالعزيز»، أنَّ قيمة شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين في الخارج، تبدأ من 500 دولار للمرة الأولى، موضحًا أنَّ الحد الأقصى لسن العميل وقت شراء الوثيقة هو 59 عامًا ومدة كل وثيقة هي 5 سنوات.

توفير الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري خارج مصر

من جهته، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إنَّ وجود منتج مثل وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين في الخارج، هي فكرة مختلفة تمامًا عن أي منتج تأميني متمثلة في معاش بكرة للمصريين بالخارج لتوفير الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري خارج مصر، ويعتبر أول منتج تأميني بالدولار في السوق المصرية.

وأوضح أنَّ الوثيقة لا تقتصر على الشق التأميني فقط ولكن يشجع هذا المنتج على الشمول المالي، ومنذ عامين يتمّ إصدار وثيقة معاش بكرة بالجنيه المصري، وبلغت حصيلة هذه الوثيقة 7.8 مليار جنيه

«معاش بكرة» بالدولار تعتبر منتج تأميني ادخاري

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ وثيقة معاش بكرة بالدولار تعتبر منتج تأميني ادخاري، وهو عبارة عن منتج تأميني للمصرين بالخارج، وهذه الوثيقة مرتبطة بعدد من التغطيات بالمعاش وغيرها من حالات الطوارئ، موضحا أنَّه بدءا من الغد يمكن للمصرين بالخارج شراء الشهادة.