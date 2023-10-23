انطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج «المرأة تقود» في سوهاج

شهد اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية، انطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والتي نظمتها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

مكانة المرأة في الجمهورية الجديدة

وأكد «عبد الجابر»، أن الجمهورية الجديدة تولي اهتماماً بالغاً وعناية كبيرة بالمرأة المصرية، من خلال تقلدها أول مرة في تاريخ مصر أعلى المناصب بالجهاز الإداري للدولة، والعديد من المناصب القيادية الأخرى، إضافة إلى عديد من التشريعات المختلفة التي أُصدرت حفاظاً على حقوق المرأة.

فيما قال إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية، إن الأكاديمية توفر عددا من البرامج التدريبية والتأهيلية، التي تعمل على حماية المرأة والارتقاء بأساليب حياتها المعيشية، آملاً بأن تحقق تلك الندوة والبرنامج التدريبي، والأهداف المرجوة، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع السيدات المستهدفات.

البرامج التدريبية

وأضاف «حامد»، أن الأكاديمية تضع نصب أعينها بناء الإنسان، والعمل على كل ما يُسهم في الارتقاء به، من خلال إعداده الإعداد الجيد بواسطة البرامج التدريبية المتنوعة التي تشمل كافة العلوم والتخصصات، لافتاً إلي أنه ليس بخافٍ عن الجميع الجهود التي تقدمها الدولة المصرية.