نقابة محامين سوهاج تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

أدى عدد من محامي سوهاج اليوم، صلاة الغائب على شهداء فلسطين بمقر نقابة المحاميين بمحافظة سوهاج، عقب تنظيم وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية والتنديد بالاحتلال الصهيوني، شارك بها أكثر من 500 محامي يحملون أعلام مصر وفلسطين ويرتدوا الكوفية الفلسطينية.

قراءة الفاتحة وصلاة الغائب لشهداء فلسطين

قال عادل أبو الشباب نقيب محاميين سوهاج لـ«الوطن» أن المحاميين حرصوا على دعم أشقائهم في غزة، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين وصلاة الغائب عليهم بمقر نقابة المحامين بطريق «أسيوط- سوهاج»، في ظل استمرار القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف آلاف الأطفال والنساء.

وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية

كما نظم مجلس نقابة المحامين وقفة تضامنية أمام مجمع محاكم سوهاج، للتنديد بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وهتفوا بسقوط إسرائيل، داعمين ومؤيدين لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقام نقيب المحاميين بحرق علم دولة الاحتلال، وطالب مجلس النقابة بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي للمحاكمة الدولية كمجرم حرب.