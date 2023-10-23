الدفاع عن الأوطان.. «أوقاف سوهاج» تنظم برنامجا ثقافيا للأئمة والواعظات اليوم

تقيم مديرية أوقاف محافظة سوهاج، لقاء للأئمة اليوم، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، بمديرية أوقاف سوهاج.

تنطلق فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف سوهاج والواعظات بعنوان الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض الساعة الواحدة ظهرًا بديوان عام محافظة سوهاج.

إطلاق البرنامج التثقيفي لأوقاف سوهاج

قال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم في حديثه لـ«الوطن»، إن مديرية الأوقاف تنظم عدة برامج توعوية ولقاءات ثقافية للأئمة والواعظات لنشر الفكر الميستنير، ويطلق البرنامج اليوم الواحدة ظهرا بحضور الدكتور طارق الفقي محافظ سوهاج ويحاضر بها الدكتورة فاطمة محمد محمد المهدي وكيل كلية الدراسات الإسلامية بمحافظة سوهاج.

300 مشارك ببرنامج الأوقاف بسوهاج

ويحضر اللقاء قيادات الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج وواعظات أوقاف سوهاج وأكثر من 300 إمام من أئمة أوقاف سوهاج، ممن يشاركون بالبرنامج التثقيفي الذي سيعقد على عدة لقاءات تثقيفية في إطار برنامج متصل.

كما أطلقت أوقاف سوهاج أقيم برنامج «المنبر الثابت» للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بمديرية أوقاف سوهاج في 42 مسجد من مساجد المديرية ويحاضر بها أئمة الأزهر الشريف.