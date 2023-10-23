أساقفة الكنيسة القبطية يودعون الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا

نعى أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا أثناسيوس مطران فرنسا، الذي توفي خلال الساعات الماضية.

وقدم الأنبا يوساب، أسقف عام إيبارشية الأقصر والنائب البابوي للدير ومجمع رهبان الدير، التعزية في وفاة مطران فرنسا، متمنين العزاء لكل شعب إيبارشيته.

ونعى الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، مطران فرنسا الذي انتقل إلى رجاء القيامة، طالبًا العزاء لأسرته وشعبه المبارك.

كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر ينعى المطران الراحل

وقدم الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة الأنبا أثناسيوس، مطران إيبارشية مارسيليا وطولون الفرنسية.

وقال الأب الربان: «باسم صاحب النيافة المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس والنائب البطريركي لمصر ومجلس الكنيسة وشعبها بالأصالة عن نفسي، ننعى مطران جليل خدم بكل حب وأمانة في كنيسة الله، وبذل حياته التي تجاوزت 90 عامًا بعد أن قضى حياة رهبانية حافلة بالنسك والعبادة ومحبة الله، والآن يتمتع بالراحة وفي مسكن الأبرار والقديسين، بعد جهاد كبير في الخدمة، وصراع طويل مع المرض».

مجلس كنائس الشرق الأوسط

وتقدم القس رفعت فكري سعيد، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، بالعزاء للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لرحيل المطران أثناسيوس.