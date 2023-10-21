البابا تواضروس الثاني يرسم 16 راهبة لـ4 أديرة بمصر وأستراليا 

كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، عن رسامة 16 من طالبات الرهبنة بـ4 أديرة للرهبات في مصر وأستراليا بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

رسامة 16 من طالبات الرهبنة

والراهبات الـ16 الجديدات، منهن خمسة لدير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، وراهبة لدير رئيس الملائكة ميخائيل بملبورن بأستراليا، وخمس راهبات لدير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية، وخمس لدير الشهيد مار جرجس والقديسة سفرنيكي بطريق العلمين.

ترأس صلوات الرهبنة والقداس البابا تواضروس الثاني وشاركه 6 من أحبار الكنيسة، ورئيسات أديرة الراهبات وبعض من راهبات الأديرة الأربعة.

تأتي رهبنة الراهبات الجديدات في إطار التعمير الرهباني لهذه الأديرة، حيث أن ثلاثة من الأديرة الأربعة تم الاعتراف بها من قبل المجمع المقدس في جلسته الماضية، التي عقدها يوم 2 يونيو الماضي.