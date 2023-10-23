رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«العمل»: مشروع محطة فارس للطاقة الشمسية بأسوان يستهدف تشغيل 2000 عامل

كتب:

ماهر هنداوي
01:37 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
العمالة غير المنتظمة بأسوان

العمالة غير المنتظمة بأسوان

تابعت مديرية العمل في أسوان، استعدادات شركات الطاقة الشمسية بفارس للبدء في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية في قرية فارس، من خلال عدد من الزيارات الميدانية، بهدف التأكد من صحة الإجراءات والأوضاع القانونية للشركات، وعدم مخالفتها لمواد قانون العمل، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتزام الشركات بإدراج العمالة في مراحل المشروع المختلفة من أبناء قرية فارس.

وأكد فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، أنّ هناك خطة عمل لمتابعة سير العمل بـ محطات الطاقة بفارس، تستهدف الحفاظ على حقوق العاملين بهذه المحطات، وخلق بيئة عمل متوازنة، وحصر العمالة غير المنتظمة وتدريبها، لافتا إلى أنّ محطة فارس هي ثاني أكبر محطة طاقة شمسية بالشرق الأوسط، ومن المحتمل تشغيلها في سبتمبر 2024، ويستهدف المشروع تشغيل 2000 عامل في مراحل المشروع المختلفة.

اقرأ المزيد:

وظائف شاغرة للشباب من الجنسين في أسوان.. اعرف الشروط

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة تقاضي رشوة نظير تشغيل عمال وفقا لقانون العمل

لأول مرة.. تشغيل مدرسة للفواخير باستخدام الذكاء الاصطناعي بمصر القديمة

محافظ أسيوط: تكثيف العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.