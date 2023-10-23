«العمل»: مشروع محطة فارس للطاقة الشمسية بأسوان يستهدف تشغيل 2000 عامل

تابعت مديرية العمل في أسوان، استعدادات شركات الطاقة الشمسية بفارس للبدء في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية في قرية فارس، من خلال عدد من الزيارات الميدانية، بهدف التأكد من صحة الإجراءات والأوضاع القانونية للشركات، وعدم مخالفتها لمواد قانون العمل، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتزام الشركات بإدراج العمالة في مراحل المشروع المختلفة من أبناء قرية فارس.

وأكد فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، أنّ هناك خطة عمل لمتابعة سير العمل بـ محطات الطاقة بفارس، تستهدف الحفاظ على حقوق العاملين بهذه المحطات، وخلق بيئة عمل متوازنة، وحصر العمالة غير المنتظمة وتدريبها، لافتا إلى أنّ محطة فارس هي ثاني أكبر محطة طاقة شمسية بالشرق الأوسط، ومن المحتمل تشغيلها في سبتمبر 2024، ويستهدف المشروع تشغيل 2000 عامل في مراحل المشروع المختلفة.