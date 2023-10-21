وظائف شاغرة للشباب من الجنسين في أسوان.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية العمل في أسوان عن توافر 59 فرصة عمل شاغرة للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة من أبناء المحافظة، مع توفير امتيازات متعددة لهم منها تأمين صحي، وتأمين اجتماعي إضافة إلى إقامة للمغتربين ووسائل انتقال من وإلى العمل.

وظائف خالية بأسوان للشباب

ونستعرض خريطة الوظائف الخالية في أسوان، وفقًا لمديرية العمل كالتالي:

-8 رؤساء قسم مطبخ.

-6 مساعدين لرئيس قسم مطبخ.

-4 طباخين أول.

-11 مساعدا مضيفا.

-4 عمال نظافة.

-6 مشرفين غرف.

-4 موظفين استقبال.

-3 فنيين تبريد وتكييف.

- منقذفن.

- فنا كهرباء.

- فنيا سباكة.

- فني سيارة كهربائية.

- فنيا معدات مطاب.

-3 موظفين كافتيريا.

-3 موظفين لوكر.

ويشترط أن كون المتقدمين أصحاب مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 22 حتى 45 عامًا مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

تطبيق الحد الأدنى من الأجور

تتابع مديرية العمل بأسوان تسليم فرص العمل لتأكيد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالوظائف الخالية المعلن عنها، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل للشباب، حيث يتم استقبال طلبات راغبي العمل بمقر المديرية بمدينة أسوان، وترشيحهم للوظائف الخالية المُعلن عنها.