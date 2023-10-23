محافظ أسيوط: تكثيف العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع في تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز، والتغلب على المعوقات، والانتهاء من الإجراءات اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة، طبقًا للقانون.

تقنين أملاك الدولة

جاء ذلك لقاء المحافظ مع شريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة، حيث تناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم إعتمادها من لجان البت، وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين والاجراءات المتخذة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى عرض أخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

فرض سيادة القانون

وقال المحافظ، إنه يجب العمل بجدية وتنفيذ توجيهات الحكومة، وفرض سيادة القانون في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين كافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.

إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وفي سياق آخر، قال محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة 26 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بنطاق مراكز القوصية، وديروط ، والبداري، وأبنوب وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصدها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.