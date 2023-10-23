نائب رئيس حزب المؤتمر: الشعب المصري لديه حساسية شديدة تجاه الأمن القومي

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، النداء للشعب، خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، خرج الشعب المصري سريعًا لتأييد موقفه.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال لقائه على قناة «DMC»، أن الشعب المصري لديه حساسية شديدة تجاه الأمن القومي المصري، وسيناء، خاصة أنها عانت من الإرهاب، كما أنها تمثل بالنسبة لنا عمقًا استراتيجيا، وخط إنذار أول ومبكر للعمق الاستراتيجي في قناة السويس والدلتا.

رضا فرحات: سيناء عانت لمدة 9 سنوات

وأوضح «فرحات»: «سيناء عانت 9 سنوات، فلما أطهر سيناء وابدأ أعمل تنمية بها، وبعدين نلاقي اللي يقول دخول وتهجير قسري للأخوة الفلسطينيين، ما يترتب عليه تصفية القضية الفلسطينية نهائيًا؛ لأن الأرض بلا شعب يبقي مفيش دولة، وهو ما حدث عام 48 وتهجير القرى الفلسطينية، وبالتالي عقب لقاء الرئيس السيسي والمستشار الألماني كانت التلبية عفوية من الجميع، بمن فيهم طلبة المدارس والمعاهد».

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أنه «انتقلنا إلى مشهد أكثر حدة واستجابة وتأييدًا، لنعطي فكرة للعالم أن الرئيس السيسي لديه ظهير شعبي وسياسي ومجتمعي وتنموي، وخرجت المظاهرات في جمعة (تحيا مصر)، وتكرر مشهدا رأيناه من قبل تأييدًا ودعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت جمعة حاشدة لكل الأطياف».