«الأغذية العالمي» يحذر من كارثة في غزة: «مافيش مياه ولا أكل»

أعلنت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن الوضع الحالي في غزة من أسوأ ما يمكن ويزداد سوءا، موضحة أن القطاع يخلو من المواد المواد الغذائية، كما أن الماء أصبح نادرا.

المخزون الاستراتيجي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «المخزون الاستراتيجي داخل غزة بدأ في النفاد، والمحال التجارية بدأت المواد الغذائية تنفد منها، كما أن أصبح عددا قليلا من المخابز قادرة على الاستمرار بسبب نقص الوقود».

وتابعت: «من حوالي 23 مخبزا كان يعمل برنامج الأغذية العالمي فيهم لم يتبقَ إلا 3 مخابز فقط، بالإضافة إلى نقص المياه اللازمة للحياة، حتى أن احتياجات الناس من الأكل لم تعد متوفرة بقوة».

مشكلة كبيرة في التحرك داخل قطاع غزة

وواصلت: «من المهم الاستمرار في تقديم دقيق القمح للمخابز حتى نستطيع مساعدة الأسر في الحصول على الخبز، ما نعمل عليه، وهناك مشكلة كبيرة في التحرك داخل قطاع غزة، وتجار الجملة مازال لديهم مخزون لكنهم لا يستطيعون إيصاله إلى المحال التجارية، كما أن المخزون الموجود معهم لا يتجاوز أسبوعين، وبالتالي، فإنه في الخطوة التالية يجب تأمين التحركات داخل غزة».