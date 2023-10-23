نائب بـ«الشيوخ» يقترح إنشاء منطقة حرة لدعم صناعة الأسمدة في مصر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع صناعة الأسمدة والكيمياويات يتأثر بما تعاني منه القطاعات الصناعية بوجه عام، من مشكلات يجب سرعة حلها لكي يساهم القطاع في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وأيضا مشكلة ضبط الأسواق وآلية ذلك، نظرا لما يعانيه الفلاح المصري في الحصول على السماد، ووجود مافيا للسوق السوداء في هذا القطاع أيضا.

اقتراح إنشاء منطقة حرة لدعم صناعة الأسمدة

وأشار «الجندي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لمناقشة دراسة عن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، إلى ضرورة تركيز وتوجيه الاهتمام بزاوية مشكلات الصناعة ذاتها.

وأوصى النائب ببيع الغاز بسعر تفضيلي للشركات التي لا تصدر لدعمها لتغطية احتياجات السوق المحلي، وبيع الغاز بالسعر العادي للشركات التي تصدر مع دعمها بشكل مختلف، وإتاحة الدراسات التسويقية العالمية لها، لخلق فرص تصدير جديدة بأسعار أفضل.

الجندي: مصر لديها فرص كبيرة في مجال صناعة الأسمدة العضوية

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بدعم صناعة الأسمدة العضوية، مؤكدا أن لمصر فرص كبيرة في هذا المجال طبقا للدراسات، وأيضا ازدياد الطلب العالمي عليها، كما اقترح إنشاء منطقة حرة بشراكات أجنبية وشراكات من القطاع الخاص المصري، لإنشاء مصانع متخصصة في الأسمدة الكيماوية والعضوية، مع مراعاة المعايير والاشتراطات الدولية الجديدة، التي تزيد من فرص التصدير للمنتج المصري.