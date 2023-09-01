النائب حازم الجندي عن زيارة الكونجرس: مصر ركيزة أساسية للأمن في المنطقة

قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى القاهرة واجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤشر إيجابي، يدل على الثقل السياسي والاستراتيجي لمصر، وأهمية الدور الذي تلعبه مصر على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين، تتسم بالصداقة والاستراتيجية، وتمتد عبر عقود، وهو ما ينعكس من خلال الحرص الكامل على تعزيز التعاون الثنائي، بين الجانبين، بمختلف المجالات.

الجندي: مصر تمكنت من استعادة ريادتها

وقال «الجندي»، في بيان اليوم، إنه بفضل جهود السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة، تمكنت مصر من استعادة ريادتها، رغم الصعاب والأزمات العالمية سواء اقتصاديا، أو صحيًا كجائحة فيروس كورونا، وما خلته من تحديات، لافتا إلى أن مصر على مر العصور ركيزة أساسية للأمن، ورمانة الميزان للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأضاف أن حضور وفد رفيع المستوى من مسؤولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، يضم السيناتور «ليندساي جراهام» عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور «روبرت مينينديز» رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى مصر في هذا التوقيت، له دلالات سياسية، فضلا عن أنه مؤشر لفتح آفاق أرحب من علاقات التعاون بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر.

الجندي يثمن مناقشات السيسي مع وفد الكونجرس

وثمن عضو مجلس الشيوخ، مناقشة العديد من الملفات الحيوية، خلال المباحثات مع الرئيس السيسي، التي ظهر جليا خلالها الجهود الكبيرة، التي خاضتها مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، منوها إلى تناول اللقاء التطورات على الساحة الإقليمية، وما تمر به المنطقة من أزمات، والتأكيد على موقف مصر الداعم لأهمية التوصل لحلول سلمية وسياسية، وخاصة في السودان وسوريا وليبيا، بما يحافظ على وحدة الدول ومقدرات شعوبها، ويدعم استقرار الإقليم.