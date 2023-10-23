زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر كرماديك في نيوزيلندا

ضرب زلزلا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، جزر كرماديك شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وعلى مسافة 924 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من خليج هيكس، وفقا لما أظهرته بيانات مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي إن عمق زلزال ضرب جزر كرماديك شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، بلغ 10كيلومترات، مشيرا إلى أن البؤرة وقعت على مسافة 1019 كيلومترا جنوب نوكو ألوفا عاصمة مملكة تونجا جنوب المحيط الهادئ.