عاجل.. ثالث زلزال قوي في أقل من 24 ساعة بقوة 6.2 ريختر يضرب هذه الدولة

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر سواحل نيوزيلندا، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

عدد من الزلازل تضرب العالم

وشهد أمس الثلاثاء عددا من الزلازل التي يمكن أن تُصنف بأنها قوية والتي ضربت مناطق متفرقة من العالم حيث أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من جزر إيزو، بدولة اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنَّ زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب أفغانستان، لافتة إلى أنَّ الزلزال وقع على عمق 70 كيلومترًا من سطح الأرض، وكان مركز 315 كيلومترًا شمال مينجورا باكستان، و97 كيلومترًا جنوب غرب مورجوب طاجيكستان.

حصر مبدئي للمنازل المتهدمة في المغرب

وما زالت أعمال الإغاثة والإنقاذ في المغرب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وتسبب في وقوع آلاف القتلى والمصابين.

وأعلنت اللجان التي كلَّفها العاهل المغربي محمد السادس بحصر المنازل التي هدمها الزلزال من حصرها المبدئي وتبين انهيار 50 ألف منزل في المنطقة التي ضربها الزلزال سواء انهيار جزئي أو كلي.