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زلزال يضرب نيوزيلندا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر

كتب:

أ ش أ
12:57 م | السبت 18 مارس 2023
مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.

وذكر «راديو نيوزيلندا» أن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا شمال غرب مدينة «أكاروا»، وسبب اهتزازات متوسطة شعر بها آلاف السكان.

الهزة بعد يومين من حدوث زلزال جزر كرماديك

ولم تصدر السلطات تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية جراء الزلزال، كما لم ترد تقارير تفيد بوقوع أي أضرار مادية أو بشرية.

ويأتي الزلزال بعد يومين من حدوث زلزال بقوة 7.1 درجة في جزر كرماديك في نيوزيلندا.

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بقلم أ ش أ