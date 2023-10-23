«كنت هنا».. أغنية تضامنية جديدة مع أهالي غزة

أحداث مأساوية يشهدها كل يوم الشارع الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة الذي تلقى العديد من الهجمات والغارات الجوية الإسرائيلية، وأسفر عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين تجاوز الـ5 آلاف من بينهم نساء وأطفال.

الأغنية تسلط الضوء على ما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان

ودعما للقضية الفلسطينية على المستوى الإعلامي تنشر «الوطن» أغنية تضامنية جديدة تعكس ما يجري من قصف لأهالي فلسطين من نساء وأطفال وشيوخ في قطاع غزة، والتي جاءت بعنوان «كنت هنا».

كلمات الأغنية

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: «كنت هنا، كنت أنا، كانت الدنيا لنا، في ربيع عمرنا، الشوارع من هنا، والسلام يعمنا، بالصفاء والهنا من بعيد تنظر لنا، نبدو وكأننا كاللآلئ في السما، تفرح الحياة بنا، حتى يوم غاب فيه آمالنا، ضاع فيه سلامنا، دمرت أحلامنا، كل يوم كان يعلو صوتنا، شر يقصف بيتنا، فانهض، فانتفض لنا، من أجل يوم، كنت هنا، كنت أنا، في السماء ها أنا».