«القاهرة الإخبارية»: أكثر من 25 طائرة وصلت إلى مطار العريش لمساعدة غزة حتى الآن

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ أكثر من 25 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن إلى مطار العريش.

يذكر أنّ مطار العريش استقبل العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، لنقلها تدريجيا إلى الأراضي الفلسطينية.

ووصل حجم المساعدات الدولية منذ اندلاع أحداث غزة، وفقا للهلال الأحمر المصري والمقدمة من 5 دول ومنظمتين للإغاثة الإنسانية، إلى نحو 2.138.5 طن، وذلك في إطار الدعم الموجه لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من قصف قوات الاحتلال المتواصل.