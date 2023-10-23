مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات عراقية تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي، طائرة مساعدات إنسانية قادمة من العراق، استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكان مطار العريش، استقبل طائرة مساعدات إنسانية قادمة من الكويت قبل قليل، كما استقبل العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، لنقلها تدريجيا إلى الأراضي الفلسطينية.

واستقبل المطار مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والصحية والطبية، علما بأنّ المخازن اللوجستية المخصصة للهلال الأحمر في مدينة العريش كافية لاستيعاب قدر الكبير من المساعدات.