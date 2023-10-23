الهلال الأحمر المصري: أدخلنا 300 طن مساعدات طبية ومواد غذائية إلى غزة

كشف الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها الجمعية منذ بداية اندلاع الأحداث في بداية شهر أكتوبر الجاري وحتى الآن إلى الشعب الفلسطيني.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم حول استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، إن الهلال الأحمر المصري سلم نظيره الفلسطيني حتى هذه اللحظة 35 شاحنة بإجمالي 300 طن من مساعدات طبية ومواد غذائية.

تجهيز طائرات إغاثية لدعم فلسطين

وأضاف الناظر، أن جهود الدولة المصرية أسفرت عن وصول عدد من الطائرات الإغاثية لعدد من الدول بجانب دخول شاحنات محملة بالمواد الإغاثية والصحية، متابعًا بأن الجمعية قامت بتجهيز مجموعة من المخازن من مختلف التخصصات لاستيعاب كافة المساعدات القادمة من الدول المختلفة منها العربية والأجنبية.

وأكد الناظر، أنه على مدار الساعة يتم استقبال وفرز المعونات القادمة وفقا لاحتياجات الهلال الفلسطيني مع استمرار حشد المتطوعين وتأهيلهم وإقامة مجموعة من ورش العمل بالتنسيق مع عدد من الجمعيات، متابعا أن تستمر تلك الجهود على مستوى الساعة لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يشهده من انتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أهمية عقد اللقاءات التشاورية مع الجمعية الدولية الهلال والصليب الأحمر لتوحيد الجهود حول هذا التعاون وتجهيزها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة للجانب الفلسطيني.