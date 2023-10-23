دينا الشربيني تتطوع في الهلال الأحمر.. أول ظهور بعد وفاة والدتها

في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها، شاركت الفنانة دينا الشربيني متطوعي الهلال الأحمر المصري في تعبئة المواد الغذائية تمهيدًا لإرسالها للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها تحت القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الغاشم على قطاع غزة.

وقالت دينا الشربيني، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «أنا موجودة اليوم في الهلال الأحمر المصري، وأشعر أنه أقل شيء أستطيع القيام به من أجل إيصال تلك المساعدات لأشقائنا في فلسطين».

دينا الشربيني تطلب من الشعب المصري التطوع في الهلال الأحمر

ووجهت الفنانة المصرية رسالة إلى الشعب المصري للتطوع في الهلال الأحمر والمساهمة في جهود الإغاثة، قائلة: «نفسي الناس كلها تيجي وتساعد، وفي كذا طريقة للتطوع، هناك فرصة كبيرة الآن في أن تصل تلك المساعدات إلى الفلسطينيين خاصة بعد فتح المعبر».