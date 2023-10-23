موعد جنازة شيخ المبتهلين عبدالرحيم دويدار بمسقط رأسه في الغربية 

تودع، غدا، قرية محلة مرحوم، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، جثمان ابن القرية وشيخ المبتهلين الشيخ عبدالرحيم دويدار، والذي توفى اليوم بمنزله في مدينة الرحاب، بالقاهرة، عن عمر يناهز الـ86 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وقال محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، تنعى ببالغ الحزن والأسرة رحيل القارئ والمبتهل الشيخ عبدالرحيم دويدار، نقيب قراء محافظة الغربية السابق وعضو مجلس الإدارة.

رحلة شيخ المبتهلين

وأضاف الساعاتي، أن أهل القرآن والإنشاد وقيادات الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية يودعون، غدا الثلاثاء، الشيخ عبدالرحيم دويدار، شيخ المبتهلين في مصر والعالم إلى مثواه الأخير، بمسقط رأسه بقرية محلة مرحوم، مركز طنطا، عقب صلاة الظهر، والعزاء مساء اليوم بالسرادق بالقرية.

وأوضح أن الفقيد الراحل، أحد المبتهلين الكبار داخل وخارج مصر، تاركا 6 من الأبناء «4 ذكور 2 إناث»، كان الفقيد قد فارق الحياة، صباح اليوم، بعد رحلة عطاء ثرية قضاها في محراب القرآن والإنشاد الديني والشعبي لأكثر من 60 عاما، وتوفى عن عمر يناهز الـ86 عاما.

عزاء شيخ المبتهلين

وقال أيمن دويدار، نجل الراحل، إن صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر غدا الثلاثاء بمسجد الجمالة بقرية محلة مرحوم مركز طنطا بمحافظة الغربية، وستقام ليلة العزاء في نفس اليوم بالسرادق المقام بالشونة في مدخل القرية.