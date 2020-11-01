وزير الأوقاف يصدق على تشكيل مجلس نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم

صدق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، بناء على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: إعلان فوز الشيخ محمد صالح حشاد رئيسًا لمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه من بين المتقدمين.

ثانيًا: إعلان فوز 17 عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم من بين المتقدمين، وهم:

1- إبراهيم السيد إبراهيم المتولي.

2- محمود محمد حسن الخشت.

3- محمد عبد القادر بيومي سلطان.

4- الشحات السيد حسن شاهين.

5- محمد عبد الموجود عبدالمقصود.

6- محمد محمد محمد إسماعيل.

7- صديق محمود صديق المنشاوي.

8- طه محمد نعمان حسين.

9- أحمد عوض إسماعيل فيوض.

10- محمد محروس محمد طلبة.

11- حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي.

12- حسين حسن عبد العال السويفي.

13- محمد مصطفى محمد الشرقاوي.

14- محمد السيد كسكين حسن.

15- عبد الباسط محمد أحمد عمارة.

16- أحمد فرج الله محمود الشاذلي.

17- حسين إبراهيم فتح الله محمد.

ثالثًا: فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التي لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8 / 11 / 2020م حتى الثلاثاء 11 / 11 / 2020م من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.

وكان وزير الأوقاف اجتمع اليوم، بمديري المديريات على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، إذ أكد الوزير ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد، وتنفيذ جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية، وسرعة مقابلة المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية الأسبوع المقبل.

كما أكد ضرورة وصول مجموعات الكتب من إصدارات (رؤية) والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجميع الأئمة قبل نهاية نوفمبر الحالي، ومتابعة توزيع الزي اللازم على جميع الأئمة.