وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل محكمتي القيم والقيم العليا

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارا بتشكيل محكمتي القيم والقيم العليا.

وتتشكل المحكمة العليا للقيم من المستشار محمود سعيد محمود النائب الأول لمحكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى رئيسا، و4 من المستشارين: المستشار نبيل أحمد توفيق صادق، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار مجدي أحمد مصطفى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد عبد العزيز، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار الدكتور يحيى أحمد مرسي، والمستشار على محمد عمر الهواري.

وتشكل محكمة القيم من المستشار عبد العزيز الطنطاوي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيسا، و3 من المستشارين خالد فتحي، ومحمد رضا، ويسري عبد اللاه، ومحمد رأفت حامد، وأحمد حمدي السرجاني.