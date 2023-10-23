مذيعة «القاهرة الإخبارية» تحبس دموعها على الهواء تأثرا باستشهاد الطفل الفلسطيني «يوسف»

بدأت الإعلامية أمل مضهج، تغطيتها اليوم الاثنين، على قناة «القاهرة الإخبارية»، بمقدمة مؤثرة حزنا على الطفل الفلسطيني «يوسف» الذي استشهد في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله.

كلمات مؤثر من الإعلامية

وأثناء كلماتها المؤثرة، حبست الإعلامية دموعها على الهواء، قائلة: «لنبدأ ببعض الأرقام على اعتبار أن أحاديثنا منذ الأيام السابقة توقفت عند العديد من الأرقام، وإن تحدثنا عن 17 يوما و17 عاما و50 عاما و75 عاما وقبل كل هذا وبعده هناك 7 أعوام».

وأضافت الإعلامية: «إلى كل من يتساءل، 17 يوما هو عمر الانتكاسة الأولى لإسرائيل منذ طوفان الأقصى و17 عاما كان عمر الانتكاسة في حربها مع لبنان، ومنذ 50 عاما كانت انتكاستها في حرب أكتوبر و75 عاما هو عمر هذه القضية، القضية الفلسطينية بشعبها المتمسك والمتجذر بالأرض».

7 أعوام هي عمر الطفل يوسف

وتابعت: «7 أعوام هي عمر الطفل يوسف الذي رحل والذي تتناقله جميع وسائل الإعلام لأنه رحل وهو جائع، جائع للقمة يسد بها رمقه، قصفه المحتل الإسرائيلي، رحل ليس فقط لأنه يريد لقمة وهو جائع للطعام، فهو جائع لبعض من الدفء والأمان وجائع لبعض من الحياة، وكم يوسف موجود على الأراضي الفلسطينية، لا نعرف اسمه أو حكايته وما الذي حلّ به، ومن أجل هذا ومن أجل ألا يستمر يوسف كل يوم بأن يكون رقما، نحن هنا معكم والعالم والضمير العالمي احتكم لإنسانيته وهو يتحرك اليوم في كل الميادين والأماكن ليواجهه المحتل الإسرائيلي».