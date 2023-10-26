ظواهر جوية تشهدها البلاد اليوم.. أمطار رعدية وتحذيرات من الضباب

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد اليوم الخميس، منوهة إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ اليوم، يشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الخميس 26-10-2023:

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 23 درجة مئوية.