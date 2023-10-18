«الأرصاد الجوية»: أمطار خفيفة على الوجه البحري لمدة أسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لامتداد منخفض جوي يؤثر على طبقات الجو العليا، ويعمل على تكوين سحب تساعد على انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار المستمرة لمدة أسبوع على المناطق الساحلية، وهي: مطروح والإسكندرية والوجه البحري على فترات متقطعة.

أجواء خريفية معتدلة

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية «القناة الأولى»، أن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، ومنذ بداية الأسبوع ونحن نشهد أجواء خريفية معتدله في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى المحافظات الساحلية والمطلة على البحر المتوسط، حارة على جنوب الصعيد في فترة الظهيرة، ومع فترات الليل تنخفض درجات الحرارة.

سقوط أمطار خفيفة

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة الصغرى في بعض محافظات شمال صعيد وصلت إلى 16 درجة مئوية والقاهرة الكبرى 28، ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى مطلع الأسبوع المقبل، وستظل درجات الحرارة معتدلة نهارًا وتتراوح ما بين 28 و29 بالقاهرة الكبرى، وفرص سقوط الأمطار متوقعة، ولكن أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحري والمطلة على البحر المتوسط.