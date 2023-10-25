شاب يعزف أغنية «موطني» بشوارع لندن دعما للقضية الفلسطينية (فيديو)

حكت الإعلامية جاسمين طه زكي، قصة شاب، لم تذكر اسمه، في شارع أوكسفورد بلندن يعزف على الجيتار وظل يعزف أغنية «موطني»، قائلة إن هدف الشاب في عزفه هو إيصال صوت الشعب الفلسطيني وصوت العرب ومساندة القضية الفلسطيني.

«موطني» أنشودة قومية عربية

وأضافت جاسمين، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، أن أغنية «موطني» من أكثر الأغنيات والألحان المؤثرة،، وتعد أنشودة قومية عربية للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان الموسيقار اللبناني محمد فليفل، لافتة أن كلمات أغنية موطني مؤثرة.

من جانبها أوضحت الإعلامية نهى عبدالعزيز، مقدمة البرنامج، أن أقوى سلاح يمكن أن يحارب به أطفال غزة الاحتلال الصهيوني، هو تمسكهم بالحياة، وبالرغم من كل ممارسات العنف والوحشية ضدهم إلا أنهم ما زالوا متمسكين بالحياة وأراضيهم وبكل شبر منها مهما حدث.

أطفال غزة يبعثون رسائل الصمود والقوة

وأشارت إلى أن أطفال غزة هم من يبعث رسائل الصمود والقوة، ويبعثون رسالة للجميع بقدرتهم على المقاومة واستكمال النضال والحفاظ على أرضهم، وبالرغم من القصف المستمر وانقطاع المياه والكهرباء والغذاء وأبسط أساسيات الحياة ولكن أطفال غزة وأهاليهم مازالوا يسرقون اللحظة التي يستطيعون العيش فيها بسلام.