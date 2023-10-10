«السفيرة عزيزة»: «مرماح الخيول» حدث عالمي لفرسان الصعيد بالأقصر

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، مهرجان «مرماح الخيول»، الذي يقام في الصعيد وخاصة مدينة الأقصر، من خلال تحدي الفرسان لبعضهم، وتناوب الجماهير لمشاهدته بالآلاف.

مرماح الخيول تحدي للفرسان بالصعيد

قال أحد منظمي المهرجان، إن الأقصر يعتبر أقدم مكان يحدث به المهرجان، ويحضره العديد من المشاهدين، يتراوح عددهم من 100 إلى 150 ألف متابع من جميع محافظات مصر، وفي عام 2016، جرى تسجيله بهيئة اليونسكو للتراث الثقافي كمونديال كأس عالم للخيول على مستوى الشرق الأوسط، ومنظم ومحدد للعالم كله.

حدث عالمي يستمر لمدة 14 يوم

أضاف أحد المتسابقين بالحدث خلال برنامج «السفيرة عزيزة»، أنه يعتبر أكبر حدث بالشرق الأوسط، وعادة سنوية داخل الصعيد، تستمر لمدة 14 يوما كل عام، وتتوارثها من الأجداد، ينتظره الجميع ابتداءً من الأطفال حتى الشيوخ وكبار السن.

وتابعت إحدى المشاهدات أن ذلك الحدث يحضرة الجميع من كل محافظات الصعيد، لشعورهم بالسعادة من خلاله، ولاعتباره حدثا متوارثا من عقود ويسعد برؤيته الأطفال.