«دينا» تعلم البنات قيادة السيارات في 9 ساعات.. «سواقة آمنة بدون حوادث»

تغيير الصورة الذهنية الخاصة بأن المرأة غير قادرة على قيادة السيارات دون مشاكل، كان هدف كابتن دينا أحمد، التي اتخذت من تعليم القيادة للبنات هواية تمارسها منذ 10 سنوات، تعتمد دينا على منهج القيادة الآمنة باستخدام العلامات، والتحكم في السيارة والقدرة على تجنب الحوادث وأخطاء الآخرين.

تعليم قيادة السيارات بشكل مبتكر وجديد

خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة قنوات«cbc»، حكت دينا أنها استعانت بعدة فيديوهات لتعليم قيادة السيارة للبنات عبر الطرق الحديثة والآمنة، مشيرة إلى أنها تقوم بتعليم السيدات والفتيات بسن صغيرة وأمنيتها الوحيدة هي إلغاء جملة «الستات ما بيعرفوش يسوقوا»، لأن السيدات لديهن القدرة على القيادة وفهم الأسس الخاصة بها، وفقا لتعبيرها.

6 حصص في تدريب المبتدئ

تعلم دينا السيدات من خلال تدريب يسمى «المبتدئ» وهو عبارة عن 6 حصص مدة كل منها ساعة ونصف الساعة، أي 9 ساعات فقط وخلالها يكون التدريب عمليا، لافتة إلى أن هذا البرنامج يكفي لتعليم كافة الأسس والقدرة على القيادة بشكل سليم.