زراعة الدقهلية: التعاقد مع 48 متعهدا لتوريد قش الأرز والغرامة تصل لمليون جنيه

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إنه نظرا لكبر مساحة زراعة الأرز عن الأعوام السابقة بمساحة تتجاوز 100 ألف فدان ليصل إلى 404 آلاف فدان منزرع أرز تم البدء مبكرا في عمل حملات توعوية بعدم حرق قش الأرز نظرا لخطورته على الوضعي البيئي والصحي للمواطنين، من خلال تكليف مديرية الزراعة وإدارة شؤون البيئة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية توفير مصادر للاستفادة من قش الأرز وتم التواصل مع مصنع تكنولوجيا الأخشاب بالبحيرة.

التعاقد مع 48 متعهدا لتوريد القش بالدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتفادي حرق قش الأرز تم عمل عدة لقاءات مع متعهدي جمع القش ومندوبي المصنع وتم التعاقد مع 48 متعهدا لتوريد القش للمصنع، وتم عقد اجتماع مع جهاز شؤون البيئة والإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حرق قش الأرز، وتم عمل حملة دعاية بمكبرات الصوت ومستمرة في جميع مراكز ومدن المحافظة للتنبيه على المزارعين بعدم حرق بقايا القش.

فتح 106 مواقع لتجميع قش الأرز بالدقهلية

وواصل وكيل الوزارة الزراعة، أنه تم فتح 106 مواقع لتجميع قش الأرز حتى الآن، ولضمان تنفيذ الاشتراطات اللازمة للسماح لمتعهدي جمع قش الأرز أن يتم التخلص الآمن من القش وعدم حرق بقايا نواتج كبس قش الأرز ولعدم تلوث الهواء تم اشتراط السماح لمتعهدي الجمع بمباشرة أعمالهم في المدة من بداية الموسم حتى يوم 30 شهر إبريل القادم 2024 شريطة الالتزام بالتخلص من بقايا قش الأرز.

وتم تشكيل لجان بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعضوية وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة البيئة بالدقهلية وممثل جهاز البيئة ورئيس قسم الإرشاد الزراعي مهامها المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل مجموعات للتواصل الفوري تضم أسماء وأرقام المتعهدين لمواقع جمع القش، على أن تتلقى هذه الغرفة البلاغات الفورية من أصحاب المواقع عن الحيازات والأراضي التي تجمع القش منها وكبسها لتتولى الغرفة بإرسال هذه البيانات لرؤساء المكاتب الزراعية للمرور الميداني على هذه المساحات وإعداد تقارير وفي حالة وجود أي حريق يتم تحرير محضر مباشرة وعمل تقرير مفصل ووقوع غرامات كبيرة على المخالف من 50 ألفا وحتى مليون جنيه.