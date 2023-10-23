تنظيم 76 ندوة لتوعية المزارعين في كفر الشيخ بطرق تدوير قش الأرز

كشف المهندس عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عن تنظيم 76 ندوة عن تدوير قش الأرز خلال الفترة الماضية، لتوعية المزارعين بأهمية تجميع وتدوير قش الأرز والاستفادة من عائداته.

فرم 87.164 طن قش أرز

وأكد «سليم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه تم حتي الآن كبس 226.83 طن وفرم 87.164 طن قش أرز، حيث أنّ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 2 طن قش، لافتاً أنّ منظومة جمع وتدوير قش الأرز حققت خلال السنوات الماضية أهدافها وكانت نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتكامل الحكومى والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة.

الاستفادة من قش الأرز فى الأسمدة العضوية

وأشار «سليم»، إلي أنّ منظومة جمع وتدوير قش الأرز التي تُشرف عليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ساهمت أيضاً في خلق فرص عمل تُدر دخلاً يُحسن من مستوى معيشة المزارعين من خلال عملية جمع القش وكبسه وبيعه، والاستفادة منه فى الأسمدة العضوية، وتحقيق الزراعة النظيفة، وحماية البيئة من التلوث، وتوفير فرص عمل بالمناطق الريفية، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصاي والبيئي بالريف المصري.