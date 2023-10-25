رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مدير صندوق مكافحة الإدمان لبحث التعاون المشترك

استقبل اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وسعيد جويلى المستشار القانوني لرئيس الجامعة، ووليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات.

سبل التعاون بين جامعة الزقازيق ووزارة التضامن

تناول اللقاء سبل التعاون بين جامعة الزقازيق ووزارة التضامن الاجتماعي والدور الذي أن يقوم به الطرفين نحو الأنشطة التوعوية لمكافحة الإدمان، والجهود المشتركة لعلاج الإدمان.

تجهيز مركز علاج الإدمان ودخوله الخدمة

وأشاد خالد الدرندلي بالجهود التى بذلت من قبل جامعة الزقازيق ووزارة التضامن في تجهيز مركز علاج الإدمان ودخوله الخدمة خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى جهود جامعة الزقازيق، وخاصة كلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق وقسم الطب النفسى في الإدارة الطبية لهذا المركز المتميز، تحقيقا لأهداف القيادة السياسية في مصر وخطواتها نحو مكافحة وعلاج الإدمان ودعم الدولة وتحملها النفقات الكبيرة متمثلة في وزارة التضامن في توفير الخدمة بالمجان لمرضى الإدمان

وعقب اللقاء زار رئيس الجامعة ومساعد وزير التضامن والوفد المرافق له مقر بيت التطوع داخل جامعة الزقازيق الخاص بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتفقد الأنشطة التوعوية داخل الجامعة، وزيارة مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالجامعة، الذي تم الانتهاء من تجهيزه طبقا لمعايير إنشاء مراكز علاج الإدمان ويضم 120 سرير ومجهز بأحدث تجهيزات لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان من عيادات خارجية وإقامة وصالات رياضية و مرسم ومركز تعليم تطبيقات الكمبيوتر وألعاب إلكترونية.