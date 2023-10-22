نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى لطلاب كلية الطب البيطري للعام الجامعي 2023/ 20 24، والذي يقام تحت إشراف وتنظيم رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب

جاء ذلك بحضور د.نصير محمد السيد وكيل كلية الطب البيطري للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال عميد الكلية، ود. صلاح فتحي أحمد وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، ود.عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.سندس عبد اللاه مدير عام الكلية، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئه تدريس والجهاز الإداري والهيئة المعاومة بالكلية.

تطوير المباني والمنشآت بكلية الطب البيطري

خلال كلمته حث الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق الطلاب على الاهتمام بالدراسة والالتزام والانتظام في الكلية، مشيرا إلى حجم الجهود المبذولة من إدارة الكلية في أعمال تطوير المباني والمنشآت، مشيدًا بجهود أساتذة الكلية في النشر الدولي وحصولهم على جوائز الدولة التشجيعية.

ومن جانبه رحب د.نصير محمد السيد بنائب رئيس الجامعة في رحاب كلية الطب البيطري، مقدما له الشكر على مشاركة أبنائه الطلاب حفل الاستقبال، مشيرا أن عام 2023 يعتبر عام التميز بالنسبة لكليه الطب البيطري، حيث حققت مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية وحصل 3 أساتذة من أعضاء هيئة تدريس على جوائز الدولة التشجيعية، كما حصلت أيضا على اعتماد الجودة للمرة الثانية على التوالي.

وفي ختام الحفل قام د.نصير محمد السيد، بإهداء د. عاطف حسين نائب رئيس الجامعة درع الكلية، تقديرا لجهود سيادته في دعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بالجامعة.