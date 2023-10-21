جامعة الزقازيق تشارك في ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد

شارك وفد من معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار «قادة الغد»، في معهد إعداد القادة بحلوان، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد.

وفد مكون من 5 من معاوني أعضاء هيئة التدريس

جاءت مشاركة جامعة الزقازيق تحت إشراف محمد متولي مدير رعاية الطلاب بالجامعة، ومحمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعي، من خلال وفد مكون من 5 من معاوني أعضاء هيئة التدريس وهم مصطفى عاطف، والدكتور محمود مدحت الشافعي كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد إبراهيم، والدكتورة آيه حسين عبدالمنصف كلية الآداب، والدكتور محمد هلال السيسي كلية الزراعة.

زيادة الوعي وتحقيق التطور والتقدم

ويهدف الملتقى إلى زيادة الوعي وتحقيق التطور والتقدم، من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات المهمة التي تشمل موضوعات متنوعة مثل الأمن القومي ومحاربة الشائعات، وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.

بجانب عقد العديد من ورش العمل التي تنمي المهارات مثل: ورشة عمل عن لغة الجسد، بجانب تنظيم زيارات خارجية إلى متحف الحضارة، كما تضمنت فعاليات الملتقى ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.