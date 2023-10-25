أحمد موسى يهاجم الغرب بسبب حرب غزة: منافقون لا استثني أحدا

انتقد الإعلامي أحمد موسى، ازدواجية المعايير التي يمارسها الغرب والولايات المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الغرب يعتبر حماس «إرهابية» متجاهلا الجماعة الأم «الإخوان» التي تتواجد لديه وتلقى دعمًا.

وقال «موسى» خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، إن قادة الغرب يذهبون إلى إسرائيل بخطاب، وعندما يأتون مصر يتغير الخطاب، لافتا إلى أن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي تحدث بكلمات مغايرة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي عما قاله في إسرائيل بعدما فهم الموقف.

وأشار إلى أن الدول الغربية دائما ما كانت تحذر من الاقتراب من المدنيين، واليوم، آلاف المدنيين يقتلون في قطاع غزة أمام موافقة أمريكية أوروبية.

ولفت إلى أن الخطاب الغربي بشأن الأوضاع في قطاع غزة بدأ يتغير بعدما رأوا الموقف المصري والعربي الرافض وصارم لتلك المجازر، معتبرا الخطاب الغربي الأمريكي منافق ويحمل ازدواجية المعايير.

شروط صارمة لاستيراد الأسلحة

وأضاف أن الغرب كان يضع شروطا صارمة أمام أي صفقات الأسلحة، متسائلا: «طب فين الكلام ده مع الأسلحة المحرمة دوليا اللي بتستخدمها إسرائيل والفسفور الأبيض.. وأمريكا تقول لا يوجد دليل».

واستنكر أحمد موسى، الدعوات الغربية لمصر وآخرها فرنسا للمشاركة في مواجهة الإرهاب، قائلا: «مصر واجهت الإرهاب ولم تحتاج أحد وانتصرت عليه».

وتابع: «الغرب بيوصف حركة حماس إرهابية.. طب ما أنتوا عندكوا الأم جماعة الإخوان»، مردفا: «لما جينا قولنالكم إن الإخوان إرهابيين كانوا يقولوا إنها جماعة دعوية».

الغرب يدعم مصالح إسرائيل

وواصل: «حركة حماس داخل أراضيها حركة مقاومة بالقانون والشرع، تقاوم محتل»، مهاجما الرئيس الفرنسي: «طب أنت يا ماكرون عندك إرهابيين في فرنسا والقنوات اللي بتهاجم مصر بتخرج من عندك.. قدمنا قوائم بأسماء ولم تساعدنا واحتويتهم.. دلوقتي بتقول الحقونا وقدمولنا معلومات».

وأردف أحمد موسى: «الغرب يدعم مصالح إسرائيل ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني»، قائلا: «كلهم منافقون لا استثني أحدا وكان شريكا للإرهاب الذي حدث في مصر».