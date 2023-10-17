أحمد موسى: إسرائيل لن تنعم بالسلام دون إقامة دولة فلسطينية (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن دولتي مصر والأردن ترفضان فكرة التهجير لأي فلسطينيين في الوقت الحالي، كما أن مصر رفضت وسترفض الاقتراب من أرض سيناء تحت أي شكل وأي مسمى، موضحًا أن هناك مسؤول عربي بارز أكد في حديثه مع مسئول أوروبي أن تهجير أهالي غزة فكرة مرفوضة تماما.

الإعلام الغربي يناصر القاتل

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك مخططا لتهجير الشعب الفلسطيني، وتوزيعهم على الدول العربية وإنهاء القضية الفلسطينية، وإعطاء الأرض لقوات الاحتلال.

وأضاف موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإعلام الغربي يناصر القاتل ويدين كفاح الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنعم بأي سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، منوهًا إلى أن العالم يقف صامتًا أمام جرائم قوات الاحتلال: «نتنياهو بيقود العالم ومحدش عارف يكلمه».

العالم يقف صامتا أمام جرائم إسرائيل

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن جميع قادة أوروبا يدعمون قوات الاحتلال، متسائلًا: « أين هؤلاء القادة من الشعب الفلسطيني، أين أنتم من المساعدات العالقة، أين أنتم من القصف على كافة المدن الفلسطينية، فين العالم من قتل إسرائيل نحو 1000 طفل فلسطيني في 11 يوم بس».

ولفت أحمد موسى، إلى أن هناك التفاف غربي غير مبرر، كما أن تحركات الدول الغربية تجاه إسرائيل تثير الاشمئزاز، معقبًا: « مواقفكم دي مخذلة وبعدين متجيش تطالبني بحقوق الإنسان، وانت شايف جرائم حرب قداكم ومش قادر تتكلم».

واختتم موسى: «الانزلاق إلى حرب إقليمية هدفه عدم استقرار المنطقة، دا الواحد مش عارف ينام بسبب التصعيد من الجانب الإسرائيلي، وفي حالة استمرار إسرائيل بقصف قطاع غزة، سيتم الانزلاق لحرب إقليمية».