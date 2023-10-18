أبطال حرب أكتوبر يروون ذكريات النصر مع أحمد موسى (فيديو)

روى جندي مقاتل زغلول وهبة، أحد أبطال نصر أكتوبر، ذكرياته مع انتصار حرب أكتوبر 1973 وعبور خط بارليف.

وقال خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مع أبطال حرب أكتوبر، إنه التحق بالقوات المسلحة في نوفمبر 1969، لافتا إلى أنه في منتصف هذا العام، تم تأسيس سلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة.

عبدالناصر صاحب فكرة تكوين سلاح جديد الدفاع الجوي

أشار إلى أن الزعيم جمال عبدالناصر كان صاحب فكرة تكوين سلاح جديد الدفاع الجوي، وذلك عقب مجزرة مدرسة بحر البقر، مضيفا أن مصر أرسلت بعثة إلى روسيا للتعاقد على أحدث أسلحة دفاع جوي.

وتابع أن المشير محمد علي فهمي، هو من أسس سلاح الدفاع الجوي، ومهندس معركة الدفاع الجوي في حرب أكتوبر، موضحا أن الخبراء الروس دربوا الجنود المصريين في البداية على مواجهة الطيران المنخفض أقصاها 800 متر.

ولفت إلى أنهم فوجئوا بأن مدربهم الرائد مدحت وهدان، بطل العالم في الرماية، لتدريبهم على التعامل مع الطيران المنخفض وإسقاطه، مؤكدا: خلال 4 أشهر أصبحنا قادرين على إسقاط الطائرات.

وقال جندي مقاتل علي سرور، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه التحق بالقوات المسلحة سنة 1970، ضمن سلاح الدفاع الجوي، لافتا إلى أنه شارك في حرب الاستنزاف أولا ثم نصر أكتوبر العظيم.

العدو الإسرائيلي لم يصدق عبور الجيش المصري خط بارليف

أضاف أنه كان ضمن المجموعات الأولى التي عبرت خط بارليف، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي لم يصدق أن الجيش المصري عبر خط بارليف.

ولفت إلى أن من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر، تعمد إظهار الجنود المصريين في حالة استرخاء تام على الجبهة ولعب كرة القدم، مضيفا أنه قبل حرب أكتوبر بيومين اختفت تلك المظاهر تماما على الجبهة.

وتابع: وظيفتنا كانت في البداية حماية الطيران المصري، مؤكدا أن العدو صدم يوم 6 أكتوبر من عبور الجيش المصري خط بارليف.

وأشار إلى أن المقاتلات المصرية دكت خطوط العدو في الطلعة الأولى يوم 6 أكتوبر، كما نجحت المدفعية المصرية في دك كل خطوط العدو وتسهيل عبور الجيش المصري خط بارليف يوم 6 أكتوبر 1973.