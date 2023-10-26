حظك اليوم برج القوس الخميس 26-10-2023 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بأنه عاشق للسفر والرحلات والمغامرات الجديدة، ويعود ذلك إلى كونه لديه شخصية مرحة، ويعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، كما أنه لديه شخصية اجتماعية، كما أنه لبق في الحديث مع الآخرين، ويستطيع إقناعهم بما يرغب فيه بسهولة شديدة، دون أن يجد صعوبة في ذلك، كما أنه لديه طموح كبير يدفعه لوضع خطة للوصول لأهدافه التي يحلم بها.

ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به باستمرار، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس الخميس الموافق 26 أكتوبر على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

لأصحاب برج القوس، اليوم لديك فرصة كبيرة لإثبات أنك قادر على الوصول لمنصب القيادة في عملك، فالمميزات التي لديك ومهاراتك في العمل وسرعة البديهة التي تمتلكها قادرة على رفع شأنك في العمل، الأمر الذي يجعل رؤساءك يلتفتون إليك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل الحب اليوم، إذا كانت لديك خطط للزواج من شريك حياتك، فعليك أن تتخذ تلك الخطوة في أقرب وقت، ولا تتأخر في الزواج منه، واحرص على إرضاءه ولا تفتعل المشكلات معه، وقد تحتاج إلى الشعور بالاستقرار في الشهور المقبلة.