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مندوب روسيا بمجلس الأمن: يجب وقف الكارثة الإنسانية في غزة

كتب:

محمد عزالدين
11:17 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2023
مندوب روسيا

مندوب روسيا

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إن سفك الدماء مستمر في قطاع غزة، ونحو مليون ونصف المليون مواطن نزحوا من مساكنهم بالقطاع، ويجب وقف تلك الكارثة الإنسانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف المندوب الروسي في الأمم المتحدة، أن واشنطن لا تريد التأثير على العمليات الإسرائيلية في القطاع، وتستخدم الفيتو ضد جهود منع التصعيد.

وأوضح أن الآلاف لا يزالون يواجههون الموت في قطاع غزة، وعلى المجلس العمل من أجل وقف إطلاق النار.

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