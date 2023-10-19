روسيا تعلن تعليق عمل مراكزها الثقافية في فلسطين وإسرائيل

أعلن رئيس هيئة التعاون الخارجي والإنساني الدولي في روسيا الاتحادية، يفجيني بريماكوف، اليوم الخميس، أنه تم تعليق عمل المراكز الثقافية الروسية «البيوت الروسية» في فلسطين وإسرائيل.

إيقاف الفعاليات الثقافية

وقال «بريماكوف»، في تصريح أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء: «لا تقيم إسرائيل أو فلسطين أي فعاليات ثقافية وجماهيرية في هذا التوقيت، فضلاً عن إعلان السلطة الفلسطينية لحالة الحداد في البلاد، ولهذا، وبالتنسيق مع السفارة الروسية في إسرائيل والبعثة الدبلوماسية الروسية لدى السلطة الفلسطينية، تم تعليق عمل وفعاليات «البيوت الروسية» مؤقتاً.

نداء إلى برلمانات العالم

واعتمد مجلس الدوما الروسي في جلسة عامة، اليوم الخميس، مشروع نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.